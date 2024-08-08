إيمان خليف توجه رسالة خاصة لوزير الشباب والرياضة قبل نزالها النهائي

وجهت بطلة الملاكمة النسوية الجزائري إيمان خليف، اليوم الخميس، رسالة خاصة لوزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد.

وظهرت خليف في لامقطع فيديو، من القرية الأولمبية، قالت فيه: “هذا الفيديو خصيصا لوزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، الأخ، والصديق الروحي لخليف ايمان”.

كما أضافت البطلة الجزائرية: “أهنئ الوزير حماد، كونه كان طرف في بلوغي نهائي الألعاب الأولمبية، بمتابعته لكامل الرحلة”.

وتابعت إيمان خليف، رسالتها بتوجيه دعوة خاصة للوزير حماد: “أتمنى أن تكون إلى جانبي هنا في النهائي، لمساندتي في الخطوة الأخيرة التي تفصلني عن تحقيق حلم التتويج بالميدالية الذهبية واسعاد الشعب الجزائري”.

يذكر أن البطلة الجزائرية ايمان خليف، ستخضو غدا الجمعة، نهائي الملاكمة النسوية ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024، في مواجهة التايلاندية