إيمان خليف تُتوج ببطولة كأس بوكس إيندهوفن

توجت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، اليوم الإثنين، ببطولة كأس بوكس إيندهوفن للملاكمة فئة 66 كلغ.

وجاء تتويج الملاكمة إيمان خليف، عقب الفوز في النهائي أمام المنافسة الاسترالية ويليامسون ماريسا بإجماع الحكام.

يجدر الإشارة، حققت الملاكمة إيمان خليف ثلاث إنتصارات متتالية في هذه البطولة، في الدور الربع النهائي أمام البرازيلية دوسونتوس باربرا بإجماع الحكام (5-0).

وفي الدور النصف النهائي، تجاوزت البطلة الجزائرية منافستها الهولندية لونا بيلو بإجماع الحكام (5-0).