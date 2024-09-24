إيمان خليف تُشرف على تدريب تلاميذ ابتدائية عائشة بوناصر بورقلة

أشرفت بطلة الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، أمس الاثنين، على أول حصة تدريبية في مادة التربية البدنية. لصالح تلاميذ ابتدائية عائشة بوناصر بورقلة.

وحسب بيان الصفحة الرسمية لمنظمة “يونيسيف الجزائر”، عبر منصة فيسبوك، فقد أشرفت الملاكمة، إيمان خليف، على هذه الحصة التدريبية. بصفتها السفيرة الوطنية وبطلة حقوق الطفل.

وأوضح البيان ذاته، أنه تم تنظيم هذه التظاهرة في إطار اليوم التحسيسي حول أهمية الرياضة المدرسية. بإشراف وزارة الصحة وبدعم من “يونيسيف الجزائر”، وبالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة.

وصرحت بطلة الملاكمة الجزائرية، وفخر ولاية تيارت، إيمان خليف، في هذا الصدد: “أريد أن أعبر لكم كيف يمكن للرياضة أن تطور مهاراتكم لتغير حياتكم وتجعل منكم أشخاصاً أفضل. أنا مثلكم، فتاة من الجزائر العميقة، وقد تغلبت على العديد من التحديات لأجل أن أصل إلى ما أنا عليه اليوم. أكثر من أي شئ آخر، الرياضة هي التي منحتني القوة والعزيمة لتحقيق أحلامي”.

و أضافت بطلة الملاكمة الجزائرية للفتيان والفتيات المتحمسين: “إن الرياضة والتمارين البدنية ليست فقط مهمة لصحتك البدنية والنفسية، لكن أيضاً لنجاحكم في المدرسة وتحصيلكم العلمي وللمهارت، الرياضة تجلب الكثير من الفرح والإنجازات الرائعة التي يمكنها أن تصنع منكم أبطال الغد”.

وفي الختام، شاركت إيمان في حلقة نقاش جمعت جميع القطاعات المعنية بالرياضة المدرسية.