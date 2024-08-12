إيمان خليف: “حققت حلما انتظرته طيلة 8 سنوات”

لم تخفِ البطلة الأولمبية، إيمان خليف، التي عاشت أوقات عصيبة في دورة باريس، بسبب هجومات الإعلام الغربي، سعادتها الكبيرة بإهداء الجزائر ذهبية تاريخية.

وقالت إيمان خليف، في تصريحات من مطار هواري بومدين، اليوم الاثنين، فور وصول البعثة الجزائرية قادمة من باريس: “أولا وقبل كل شيء نشكر الله عز وجل على هذه التتويجات والفرحة”.

وواصلت البطلة التي ألهمت العالم بعزيمتها وقوة شخصيتها، معلقة على تتويجها التاريخي: “أكيد هو حلم طال انتظاره منذ 8 سنوات.. اليوم نحن متوجون. وعدنا إلى أرض الوطن رفقة كيليا وسجاني، سعداء كثيرا نحن وعائلاتنا”.

وختمت إيمان خليف: “الله أكرمنا بهذه الفرحة، ونحن كرياضيين قدمنا كل ما لدينا. وكنا حاضرين من جميع النواحي، قدمنا أغلى ميدالية للجزائر، وان تو ثري فيفا لالجيري”.