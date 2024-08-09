إيمان خليف :”رسالتي واضحة ..فخورة جدا وأعداء النجاح زادوني من طعم التتويج”

أبدت البطلة الجزائرية إيمان خليف فخرها الكبير بإهداء الجزائر ميدالية ذهبية، متحدثة عن رد الاعتبار لنفسها بطريقتها الخاصة، مع تطرقها إلى علاقتها الخاصة مع النجم الجزائري يوسف بلايلي.

وقالت البطلة الجزائرية، إيمان خليف خلال الندوة الصحفية عقب الفوز “فخورة جدا بنفسي، الأولمبياد كان حلم بالنسبة لي، حضرت جيدا والجميع يشهد أني قمت بتحضيرات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية”.

كما أضافت في ردها على أعداء النجاح “أنا أنثى و درست وعشت أنثى و مارست الرياضة كأنثى، هناك أعداء النجاح، وأعداء النجاح زادوني من طعم التتويج، أمور قاموا بها تخل بالحياء و تمس كرامة الناس، الحمد لله أني تجاوزت تلك الفترة وعرفت كيفية نيل ميدالية الشرف”.

وأردفت إيمان خليف في حديثها عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “رئيس الجمهورية المساند الأول و المناصر الأول، حلمي أني التقيت به في 2022 في يوم عيد المرأة، شجعني و دعمني على الفوز بميدالية ذهبية”.

كما ختمت “أعيش فرحة كبيرة، و طاقة ايجابية بفضل الله، رسالتي إلى الجميع يجب تفادي التنمر، وتشريف البلدان، أتمنى أن لا نشاهد مثل هذه الأمور في الأولمبياد القادم، أشير إلى أمر أن سر الرقصة تعود إلى رقصة يوسف بلايلي الذي أتواصل معه يوميا”.

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