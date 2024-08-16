إيمان خليف :”سعيدة بالاستقبال الكبير من أهل منطقتي بتيارت”

أبدت البطلة الجزائرية إيمان خليف سعادتها الكبيرة بالاستقبال الشعبي الذي حظيت به في منطقتها، مدينة تيارت وسلطات الولاية.

وقالت البطلة الجزائرية إيمان خليف، في تصريح لها، عقب استقبالها من والي ولاية تيارت علي بوقرة “الاستقبال كان حار في مدينتي و من قبل الوالي، أشكر الجميع، و سعيدة برؤية أبناء منطقتي”.

كما أضافت إيمان خليف “اليوم يوم فرح، و كل أبناء تيارت و أبناء بيبان مصباح، أشكر الجميع، والفوز أهديه للمرأة الجزائرية،ان شاء الله أكون قدوة للأجيال القادمة”.

وختمت صاحبة الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية التي جرت بباريس “التوفيق كان من عند الله سبحانه و تعالى، الفرحة جميلة لرؤية أبناء ولايتي”.

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