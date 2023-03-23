إيمان خليف: “هدفي العودة إلى الجزائر بذهبية بطولة العالم”

كشفت بطلة الملاكمة الجزائرية،إيمان خليف، عن هدفها من المشاركة في بطولة العالم الجارية بنيودلهي، مؤكدة عزمها على نيل الذهب.

ونقلت اللجنة الاولمبية تصريحات خليف، أين قالت: “كنت جد سعيدة بعد ثاني نزال لي في هذه البطولة، أين فرت على ملاكمة روسية قوية”.

كما أضافت: “هذه البطولة العالمية تشهد مشاركة العديد من الملاكمات، من مستوى عالٍ، وفي فئة 66 كلغ أنا هي الأفصل”.

وتابعت ايمان خليف: “أطمح لتتويجي بالميدالية الذهبية في هذه البطولة العالمية والعودة بالتتويج إلى الجزائر”.

يذكر أن إيمان خليف، تواجه ظهر اليوم، الملاكمة التايلاندية سوانافينغ جان جيم، برسم نصف نهائي بطولة العالم للملاكمة الجارية بنودلهي.