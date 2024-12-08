إيمان خليف: “وجدتُ صعوبات في اقناع عائلتي بممارسة رياضة رجولية”

أكدت ايمان خليف، المتوجة بذهبية الملاكمة لوزن 66 كلغ، في الألعاب الأولمبية باريس 2024، أنها وجدت صعوبات كبيرة، في اقناع عائلتها بممارسة رياضة رجولية.

وتحدثت البطلة الأولمبية، في حوارها المطول مع صحيفة “الشرق” القطرية، عن رحلتها في عالم الملاكمة، مشيرة إلى أنها كانت مزيجا بين الألم والنجاح.

كما أوضحت بأنها واجهت في بداياتها العديد من الصعوبات. أبرزها التنقل الشاق من بيتها الواقع على بعد 10 كيلومترات من قاعة الملاكمة، لاسيما أثناء فصل الشتاء.

وأضافت إيمان خليف: “أنا من عائلة محافظة ولم يكن سهلا إقناعهم وإقناع الأقارب والجيران وأهل القرية بأن فتاة تمارس لعبة الملاكمة. خاصة أنها رياضة رجولية”.

وواصلت الملاكمة البطلة: “لكنني كنت أحب هذه الرياضة وكانت لديَّ إرادة للنجاح. ورغم كل هذه التحديات كنت أبحث عن حافز من أجل استكمال المشوار.”

قبل أن تستدرك إيمان خليف: “ساعدتني الألقاب والنتائج التي حققتها بعد ذلك. وانضمامي إلى المنتخب الوطني الجزائري في إقناع عائلتي، وبرهنت لهم أنني على الطريق الصحيح”.