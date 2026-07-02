إيمبولو: “المنتخب الجزائري يتميز بفنيات عالية ولاعبين قادرين على صنع الفارق”

اعترف مهاجم منتخب سويسرا، بريل إيمبولو، بقوة المنتخب الوطني، وامكانيات لاعبيه، قبل المباراة التي ستجمعهما ضمن الدور الـ32 من كأس العالم.

وصرح إيمبولو، في الندوة الصحفية الخاصة بمباراة الدور الـ32 من كأس العالم 2026: “الجزائر تملك منتخب جد موهوب، توج قبل سنوات قليلة بطلا لافريقيا”.

كما أضاف مهاجم المنتخب السويسري: “انهم يملكون جيل جديد من اللاعبين، أغلبيتهم ينشطون في الدوري الألماني، والفرنسي”.

وتابع بريل إيمبولو: “المنتخب الجزائري جد قوي فنيا، ويضم لاعبين قادرين على صناعة الفارق، وقلب المباراة في في بضع ثواني”.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ضد سويسرا، والمقررة فجر غد الجمعة، تدخل ضمن الدور الـ32 من كأس العالم 2026.