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“إيمبولي” يترك الحُرية لبن ناصر!!

الرياضة
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“إيمبولي” يترك الحُرية لبن ناصر!!
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح “فابريتزيو كورسي” رئيس نادي “إيمبولي” بأنه سيمنح الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر حُرية تحديد مُستقبله الإحترافي، عند إفتتاح الميركاتو.

وصرح قائلا :”لا نحن الإدارة، ولا وكلاء الأعمال سيتدخلون في مصير بن ناصر، وهو يمتلك كل الحرية للقيام بالخيار الأفضل”.

وواصل في تصريحات لموقع “توتو ميركاتو” :”بالنسبة لي الخطوة الأمثل هي إستمراره معنا، ليطور نفسه كلاعب وشخص في السيري آ”.

يُشار بأن متوسط الميدان الصاعد يمتلك عقدا طويلا الأمد مع “الأزوري” يستمر لغاية 2021، مع أسبقية بيعه لفريقه السابق “آرسنال”.

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