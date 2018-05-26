إيمري يتحدى السيتي بإعادة محرز إلى مفكرة الغانز

عاد إسم الدولي الجزائري، رياض محرز، ليتم تداوله من جديد في أروقة ملعب “الإمارات ستاديوم”، بقدوم المدرب الجديد لأرسنال، أوناي إيمري.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة “توتو ميركاتو” الإيطالية، فإن أوناي إيميري، وضع رياض محرز، ضمن قائمته، تحسبا لميركاتو أرسنال الصيفي.

حيث يسعى المدرب الجديد “للغانز”، لعب كل أوراقه أمام مانشستر سيتي، لخطف صفقة محرز، وتحقيق ماعجز عنه آرسن فينغر، موسم 2016.

وتأتي محاولت أوناي إيمري، للتعاقد مع رياض محرز، وعدة لاعبين كبار، كأولى الخطوات التي اتخذها المدرب الإسباني، في سعيه لإعادة المجد الضائع للمدفعجية.