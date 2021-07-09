إيمى سمير غانم تدعو لوالديها “رب ارحمهما كما ربيانى صغيرًا”

حرصت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، على الدعاء لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، ووالدتها الفنانة القديرة دلال عبد العزيز. حيث نشرت إيمي، عبر حسابها على إنستغرام، صورة لها مع والديها، وعلقت عليها بالدعاء لهما: “رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا”.

وسبق أن نشرت دنيا وإيمى سمير غانم خلال الأيام الماضية، 4 منشورات جعلت الجمهور مترقبًا لحالة دلال عبد العزيز يوميًا. ويدعو لها بالشفاء العاجل، حيث تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات.