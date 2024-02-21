إيميتال: إنتاج 2.2 مليون طن سنويا من الحديد.. تصدير 59 مليار دج

قال حكيم بلعيدوني الرئيس المدير العام لمجمع إيميتال للصناعات المعدنية والصلب. أن المجمع ينتج مامقداره 2.2 مليون طن سنويا من حديد التسليح.

وأضاف بلعيدوني خلال استماعه من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مجمع إيميتال ” مركب الحجار والشركة القطرية للصلب” ينتج 2.2 مليون طن سنويا من حديد التسليح الخاص بالبناء. مشيرا إلى أن حصة السوق الوطنية التي يمتلكها إيميتال هي 30 بالمائة من مبيعات السوق الوطنية الحديد .

وأوضح في سياق ذي صلة، أن صادرات إيميتال سنة 2023 بلغت 59 مليار دينار أي مايعادل 442 مليون دولار. مضيفا أن الجزائرية القطرية للصلب لها حصة الأسد في الصادرات بقيمة 420 مليون دينار.

وأشار بلعيدوني، إلى أن مجمع إيميتال إستفاد مابين 2011 و2020 وخلال 10 سنوات من 134 مليار دينار. وتم صرف 63 مليار دج أي مايعادل نسبة 47 بالمائة من ألأاغلفة المالية الممنوحة من طرف الدولة.

وأكد ذات المتحدث، أن المجمع يقوم حاليا بعدة إستثمارات على غرار التحول التكنولوجي لمركب الحجار ورفع القدرات الإنتاجية وتنويع المنتوج. بالأإضافة كذلك إلى صناعة الصوامع المعدنية لتخزين الحبوب “باتيميتال” تطبيقا لسياسة الدولة الرامية إلى توفير الأمن الغذائي. ناهيك عن إنجاز محطات تحلية مياه البحر والمقدرة بخمس محطات.