إيمي سمير غانم برسالة مؤثرة لوالديها

شاركت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم، صورة لوالديها النجمان سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبر حسابها على انستغرام.وأرفقت الممثلة الصورة، بتعليق مُؤثر جاء فيه: “بحبكوا أوي وربنا معانا وربنا كبير”.

وتلقت الفنانة العديد من التعليقات، سواء من طرف زملائها الفنانين، أو جمهورها.وكانت الفنانة قد فقدت والدها الفنان سمير غانم منذ أسابيع، فيما لا تزال والدتها تعاني من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.

وكان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان، قد أعلن عن سلبية مسحة حماته الفنانة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا، مؤكدا أنها مازالت في العناية المركزة.

وأشار الإعلامي، إلى إن الفنانة، لا تعلم لحد الساعة، بوفاة زوجها الفنان القدير سمير غانم، حيث تم فصل كل أجهزة التلفزيون عن غرفتها، ويرتدي زوارها ملابس ملونة، حتى لا يثيروا شكوكها.