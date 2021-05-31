إيمي سمير غانم تترجى جمهورها بالدعاء لوالدتها

طلبت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء. حيث أنها لا تزال في المستشفى لحين تحسن حالتها الصحية.

ونشرت إيمي سمير غانم صورة على حسابها الخاص بالأنستغرام، سهرة أمس الأحد، وعلقت عليها بـ”اللهم اشف دلال عبد العزيز فأنت أعلم بحالها”. تابعة “اللهم ردّ عافيتها وخفّف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها، ربي اشفيها شفاء لا يغادر سقما يا من تعيد للمريض صحته”. و”يا من تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل”.

وقال الإعلامي المصري، رامي رضوان، الأسبوع الماضي، إن “أسرته أخفت خبر وفاة والد زوجته الفنان سمير غانم،عن الفنانة دلال عبدالعزيز”. مشيرا إلى “أنهم سحبوا منها الهواتف وقاموا بإغلاق التلفزيون”.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز، قد أصيبت بفيروس كورونا، في أفريل الماضي. وانتقلت على إثرها للمستشفى قبل أن يصاب زوجها الفنان سمير غانم بكورونا ويرحل عن دنيانا نتيجة تأثره بالمرض.