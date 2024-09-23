إيمي سمير غانم تظهر بجهاز الأكسجين وتُقلق متابعيها

كشفت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، عن تعرضها لوعكةٍ صحية خلال الساعات الماضية، ونشرت مقطع فيديو من داخل المستشفى، وهي تضع جهاز الأكسجين.

ولم توضح إيمي تفاصيل إصابتها، أو مما تعاني، وهو ما أقلق متابعيها، واكتفت بنشر الفيديو من دون أي تعليقٍ عليه.

وكشفت صديقة مقربة من الممثلة المصرية إيمي سمير غانم، أنها وضعت على جهاز أكسجين بعدما أصيبت بوعكة صحية قبل ساعات.

وقالت هبة قناوي، صديقة إيمي سمير، إن الأخيرة تعاني منذ ولادتها من حساسية مزمنة على الصدر. وتتابع عمل جلسات البخار بصفة مستمرة تجنباً من حدوث أي مضاعفات لها.

ونفت قناوي كل ما تردد بشأن إصابة إيمي سمير غانم بفيروس كورونا، ووصفت الأمر بـ”مجرد شائعات”. موضحة أن حالة إيمي باتت أفضل الآن مقارنة بما كانت عليه أمس.

هذا وحرص النجم المصري حسن الرداد على دعم زوجته أثناء العارض الصحي الذي ألم بها، إذ علق على منشورها وكتب: “ألف سلامة”.

وأثار الفيديو قلق جمهور إيمي، خصوصا أنه قبل 4 سنوات توفي الفنان الكبير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

كما أصيبت دنيا وإيمي سمير غانم، والفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان بنفس الفيروس بين عامي 2020 و2021.

وقبل ساعاتٍ من تعرضها للوعكة الصحية، شاركت إيمي تدوينةً عبر حسابها في “إنستغرام”. استذكرت من خلالها والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

كما أكدت إيمي في تدوينتها أن تفكيرها بوالديها لا يهدأ أبدًا، رغم محاولتها العيش والاستمرار في الحياة.