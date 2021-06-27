إيمي سمير غانم تكشف الحالة الصحية لوالدتها: تعبانة

كشفت الممثلة المصرية، إيمي سمير غانم، عن الحالة الصحية لوالدتها النجمة دلال عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية على انستغرام.ونشرت الفنانة صورة قديمة لوالدتها وكتبت: “أرجوا الدعاء لأمي..تعبانة، يارب”.

وطالبت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها بالدعاء لوالدتها، والتي تتواجد بالمستشفى منذ أكثر من شهر.وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ودخولها مصلحة العناية المركزة، بعد تدهور حالتها الصحية.ولا تعلم دلال عبد العزيز لغاية اللحظة، بوفاة زوجها النجم سمير غانم والذي رحل بعد معاناته مع المرض.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 ماي الماضي، وشيعت جنازته، ثاني يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر.وكان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد كشف أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة للفنانة دلال عبد العزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى بسبب معاناتها من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.