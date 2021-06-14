إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

عبرت الممثلة المصرية، إيمي سمير غانم، عن إشتياقها الكبير لوالدها الفنان سمير غانم والذي توفي منذ حوالي شهر.ونشرت إيمي سمير غانم، مجموعة من الصور النادرة لوالدها. وكتبت: “اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلى”.

وأضافت الفنانة: “وحشني انده اسمك..بحبك يا سمير”.وزارت إيمي، قبر والدها الجمعة الماضية فى الأسبوع الثالث بعد وفاته.ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، يوم 20 ماي الماضي، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

فيما لا تزال والدة إيمي سمير غانم، الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، في المستشفى، منذ فترة طويلة، بعد إصابتها بفيروس كورونا.ولا تعلم النجمة دلال عبد العزيز، لغاية اللحظة، بوفاة زوجها، النجم سمير غانم. حيث أخفت عنها عائلتها الخبر حفاظا على نفسيتها.

وكان الإعلامي رامي رضوان، قد تحدث عن آخر تطورات الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز.وكتب رضوان، على حسابه بانستغرام: “وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها.ما زالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعًا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفاؤها على خير قريبا يا رب.فأرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل”.

https://www.instagram.com/p/CQFxYb0nC1x/