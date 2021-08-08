إيناس عبدلي تثير الجدل حول خطوبتها!

أثارت الفنانة الجزائرية إيناس عبدلي، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لصور توحي بخطوبتها، على ستوري حسابها بانستغرام.

ونشرت عبدلي، والتي تبلغ من العمر 16 سنة فقط، صورة ليدها وهي تضع خاتما يشبه خاتم الخطوبة، وبجانبها باقة من الورود.

وهو ما أثار فضول متابعيها حول حقيقة ارتباطها وهي في هذا السن الصغير.

وشاركت ايناس عبدلي في العديد من الأعمال الفنية منذ صغرها وأهمها “دارنا شو”، كما ظهرت ايناس في العديد من الومضات الإشهارية وعروض الأزياء.