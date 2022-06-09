إيناس عبدلي: قمت بإشهارين لشركة futur gate بـ30 مليون للشهر وعلمت الحقيقة من نهلة tv

كشفت الممثلة الجزائرية الصاعدة، إيناس عبدلي، عن أمور جديدة بخصوص قضية النصب على الطلبة، حيث تم الإستماع لها كشاهدة في القضية.

وتم الاستماع لإيناس عبدلي من طرف قاضي محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة.

وقالت إيناس عبدلي، أن المتهم أسامة رزاقي اتصل بها بصفتها مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقامت بنشر فيديو وبث مباشر لفائدة الشركة محل الجريمة، شرحت فيه محتوى الشركة وامتيازاتها. واتفقت معه على راتب شهري يقدر بمبلغ 30 مليون في الشهر.

القاضي: أنت متهمة بقسم الاحداث كونك قاصرةو اليوم سنسمعك كشاهدة وبدون أداء اليمين القانونية.

إيناس عبدلي: اتصلوا بي للقيام باشهار مع شركة “futur gate”، حيث تواصل معي المناجير زكرياء وهو عرض عليا الفكرة. وبحكم أنني أحلم باكمال دراستي بالخارج رحبت بالفكرة.

وأضافت: وقلت في الإشهار أن أي أحد مهتم بالدراة في الخارج، عليه الاتصال بالرقم الفلاني وتركت رقم هاتف وحساب الانستغرام الخاص بأسامة. وبعدها قمت بإشهار ثاني.

القاضي: ماهو قيمة العقد

ايناس عبدلي: قال المناجير 350 مليون سنتيم

مضيفة: قمت بالإشهار شهر سبمتبر بعدها قامت نهلة tv بلايف على صفحتها وتحدثت عن قضية نصب. وهناك علمت بالأمر، والقضية كبرت بعدها.

بعدها قمت ببث مباشر على صفحتي رفقة فاروق بوجملين، ومحامي. وأعلمنا الحميع بأنه في حال تبين وجود نصب فلابد من تقديم شكوى.

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