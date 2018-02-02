إينفانتينو: “آسفون من أجل الجزائر”

أبدى رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إينفانتينو، أسفه لغياب المنتخب الوطني الجزائري عن نهائيات كأس العالم 2018 المقرر بروسيا.

وقال رئيس “الفيفا” جياني إينفانتينو، في هذا الخصوص، في تصريح مقتضب خص به قناة “النهار”: “متأسف من أجل الجزائر”.

وجاء تصريح إينفانتينو، خلال تواجده بالمغرب لحضور نهائي “الشان”، الذي يتزامن مع انعقاد الجمعية العامة “للكاف” الجارية اليوم بالمغرب.

ويحضر رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، أشغال هذه الجمعية، إلى جانب نائبه بشير ولد زميرلي، وحكيم مدان المناجير العام للمنتخبات الوطنية.