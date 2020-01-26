إيهاب توفيق يثير الجدل في أول ظهور له بعد وفاة والده

أثار المطرب المصري إيهاب توفيق، موجة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أول ظهور له عقب وفاة والده.

وظهر أيهاب توفيق في حفل غنائي أحياه في أحد نوادي القاهرة، حسب موقع “ليالينا”.

وظهر توفيق في الحفل بلحية خفيفة، على مسرح نادي “cairo jazz club”.

وتعرض إيهاب توفيق لإنتقادات عديدة بسبب إحيائه للحفل الغنائي بعد 15 يوما من وفاة والده، بعد أن تعرض للإختناق في حريق شب بمنزله في مدينة نصر المصرية.

وسخر البعض من إطلاقه للحيته حزنا على أبيه، في الوقت الذي يغني ويرقص فيه.

بينما إعتبر البعض إن حزنه هو في القلب، وهو لن يوقف حياته وعمله بعد وفاة أبيه.

وحسب ذات المصدر، أوضح مقربون من الفنان أنه كان متعاقدا على هذه الحفلة منذ فترة قبل وفاة والده، ورفض إلغائها مفضلا تخطي أحزانه واستمرار حياته بشكل طبيعي.