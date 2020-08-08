إيواء 79 عائلة متضررة من زلزال ميلة في خيّم داخل ملعب “بلعيد بلقاسم”

كشف رئيس دائرة ميلة، كمال طبيب، اليوم السبت، عن إيواء 79 عائلة منكوبة جراء الهزّتين الأرضيتين اللتين ضربتا ميلة، داخل خيّم في ملعب “بلعيد بلقاسم” بعاصمة الولاية .

وحسب الإذاعة الوطنية نقلا عن تصريح رئيس دائرة ميلة، فقد تم نصب 54 خيمة ليلة أمس إلى اليوم لإيواء العائلات المتضررة، مع نصب 150 خيمة لإيواء عائلات أخرى، خاصة منها التي تقطن في حي “الخربة” وبالمدينة القديمة لميلة.

وأوضح كمال طبيب بأنه جرى تزويد العائلات بالأفرشة والأغطية والأغذية، وأن مصالح الحماية لعدة ولايات مثل سطيف وجيجل وقسنطينة نقلت خيّما وأغطية ولوازم أخرى للتكفل بالعائلات.

هذا وقد تمّ إيواء عائلات أخرى متضررة في ديوان مؤسسات الشباب وداري الشباب في عاصمة الولاية.

وأبرز المتحدث بأن معاينة أولية صنّفت 66 منزلا بحي “الخربة” و 24 بناية بمدينة ميلة القديمة ضمن “المنطقة الحمراء”، فيما تتواصل عملية إحصاء المساكن المتضررة من الهزّتين الأرضيتين .

وفي نفس السياق، قال وزير السكن، كمال ناصري، إن الفرق التقنية شرعت في معاينة جميع المنشآت بما فيها المساكن، وهي متكونة من حوالي 80 مهندسا يشتغلون ضمن هيئة المراقبة التقنية للبناء، مع متخصصين من المركز الوطني لمقاومة الزلازل.

وقد تلقى ناصري رفقة الوفد الوزاري المرافق له الحصيلة الأولية للأضرار، حيث تمّت معاينة 275 منشأة، منها 93 مصنفة في “الخانة الحمراء” 66 منها بحي الخربة و 24 بالمدينة القديمة لميلة و 117 في “الخانة البرتقالية”، منها 67 بالخربة و 93 بالمدينة القديمة.