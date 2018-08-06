إيواء 94 عائلة و تواصل البحث عن طفل مفقود بتمنراست

تم خلال اليومين الاخيرين إيواء 94 عائلة بعين قزام بولاية تمنراست التي شهدت تساقطا كبيرا للأمطار كإجراء وقائي.

فيما تتواصل عملية البحث عن طفل جرفته سيول واد تينغكليل منذ ثلاثة أيام.

حسب ما أفادت به المديرية العامّة للحماية المدنية اليوم الإثنين في بيان لها.

فعلى إثر الأمطار التي تساقطت خلال الأيام الأخيرة على عدة ولايات من الوطن.

قامت مصالح الحماية المدنية بعدّة تدخّلات من أجل إجلاء السكان،

وامتصاص مياه الأمطار داخل الأحياء.

وهذا بكلّ من قالمة و الطارف و خنشلة وجيجل وعنابة وهذا دون تسجيل خسائر.

و من جهة أخرى، أحصت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة ذاتها، عدة حوادث مرور منها خمسة خطيرة.

تسبّبت في وفاة أربعة أشخاص و إصابة 15 آخرين بجروح.