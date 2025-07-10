رئيس الجمهورية يشرف رفقة الفريق أول شنقريحة على تفتيش مربعات التشكيلات العسكرية

أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون. بالأكاديمية العسكرية لشرشال على مراسم الحفل السنوي لتخرج الدفعات.

وقام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يشرف رفقة الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بتفتيش مربعات التشكيلات العسكرية المصطفة بساحة العلم.

من جهتها، أطلقت 06 طائرات تدريبية دخانا بالألوان الوطنية ومجموعة من الحوامات الحاملة للعلم الوطني. أدوا التحية الشرفية لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

كما وقف رئيس الجمهورية أمام المعلم التذكاري المخلد للرئيس الراحل هواري بومدين الذي تحمل الأكاديمية اسمه. حيث وضع إكليلا من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على روحه الطاهرة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور