ائتلاف المجتمع المدني في لقاء وطني غدا لاقتراح مبادرة الخروج من الأزمة

يعقد ائتلاف المجتمع المدني للإنتقال الديمقراطي الذي يظم 85 منظمة وجمعية مجتمع مدني، لقاءه الوطني الأول غدا السبت 15 جوان.

حيث ستجتمع هذه المنظمات بهدف اقتراح مبادرة انتقال سياسي للخروج من الأزمة، مع الحرص على الإستحجابة لمطالب الشعب السياسية.

وأشار ائتلاف المجتمع المدني في بيان له إلى أنه مصمم على مواصلة التعبئة داخل الحركة الشعبية، من أجل انتصار المطالب.

كما سيظل مخلصاً لالتزاماته مع شركائه في المنتدى المدني في إطار مبادرة الغد 15 جوان، من أجل إعطاء المجتمع المدني،

في تنوعه، الدور الذي يجب أن يعود إليه لتقديم مخرج بناءا لثورة22فيفري، مؤكدا أنه مع الحوار للإنتقال مع أفضل فرص النجاح.

غير أنه يضيف الإئتلاف لا يمكن تصور حوار جدي، دون التعبير عن الرغبة في التهدئة.