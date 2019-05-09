ائتلاف شباب السودان يصدر بيانا حول عراك القوى السياسية في السودان

أصدر ائتلاف شباب السودان بيانا حول المشاجرة التي وقعت، أمس الأربعاء، بين الأحزاب والقوى السياسية السودانية.

وذلك عقب نهاية اجتماعهم مع المجلس العسكري لتكوين لجنة مشتركة للحوار، بحسب ما نقله موقع “السودان اليوم”.

وأوضح البيان، أن المشاجرة التي وقعت بعد انتهاء الاجتماع ولاعلاقة لها بحيثيات الاجتماع بل هي متعلقة بنقاشات جانبية بين أشخاص.

هذا الى جانب أنهم اعتبروا هذه الخطوة قد جاءت متأخرة جدا، ولكنهم ننصح بالمضي فيها تأكيداً لمنهجنا في الحوار.

وأشار البيان كذلك أن القوى السياسية فشلت في التوافق على لجنة مشتركة وقامت بشكل فردي وفوضوي، في منظر وطريقة لاتليق بقوى يناط بها أن تحكم وتنظم السودان.

كما دعى الائتلاف شباب السودان القوى السياسية في البلاد، للبحث عن آلية للتوافق على لجنة مشتركة تفاوض عنهم المجلس العسكري.

مؤكدين أنهم إذا عجزوا عن هذا التوافق، فهم عن قيادة السودان أعجز.

يحدث هذا في الوقت الذي لم يصدر فيه، أي تعليق رسمي من المجلس العسكري، حول الواقعة وأسبابها.

في حين يذكر أن نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان ، قد طالب المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالإسراع في تسليم السلطة للمدنيين بما يحقق إرادة الشعب السوداني.