ابتداءً من 11:30.. إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيدة بيونة

أعلن المسرح الوطني الجزائري محيي الدين باشطارزي عن تنظيم مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على روح الفنانة القديرة باية بوزار والمعروفة بـ”بيونة”، التي رحلت بعد مسيرة حافلة بالإنجازات الفنية التي أثرت المشهد الثقافي المسرحي و السينمائي الجزائري والدولي.

ودعا المدير العام للمسرح الوطني الجزائري محبي الفنانة الراحلة، بيونة وزملائها من الفنانين وجميع أفراد الأسرة الثقافية والفنية والإعلامية. للحضور إلى خشبة مصطفى كاتب بالمسرح الوطني الجزائري اليوم الأربعاء بداية من الحادية عشرة ونصف صباحاً للإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيدة.

