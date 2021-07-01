ابتداء من اليوم.. تعميم استعمال البنزين بدون رصاص

تنطلق اليوم الخميس، عملية تعميم استعمال البنزين بدون رصاص، في جميع محطات الخدمات على المستوى التراب الوطني. وقالت شركة سوناطراك في بيان لها، إن الهدف من الإجراء هو الحفاظ على الصحة العمومية للمواطن والبيئة.

وكانت وزارة الطاقة، قد أعلنت أن اعتبارا من الفاتح جويلية، سيكون البنزين بدون رصاص، الوحيد على مستوى السوق الوطنية. وأوضح القطاع، أن هذا النوع سيبقى بنفس السعر الحالي وفي نفس المحطات التي كانت تحتوي سابقا على مادتي البنزين العادي والممتاز.

وأضاف البيان، أن إستخدام البنزين المحتوي على الرصاص له تأثير سلبي على البيئة والنظام البيئي. ولا سيما بسبب الطبيعة المشتتة للرصاص المنبعث من عوادم السيارات عند حرق البنزين العادي أو المحتوي على الرصاص الفائق. ما دفع بقطاع الطاقة إلى بذل المجهودات من أجل وضع إستراتجية مدروسة من أجل التخلص التدريجي من الرصاص.

وأوضحت الوزارة، أن التخلص التدريجي من الرصاص، هو تتويج لعملية بدأت بـ1998 بإدخال هذا النوع لسوق الوقود المحلي. حيث يبلغ استهلاكه حاليا 1.3 مليون طن سنويا. وإرتفعت حصته من 29 بالمائة في عام 2015 إلى 40 بالمائة في عام 2020.

مضيفة أن السيارات التي كانت تستعمل مادتي البنزين العادي والممتاز أصبح بإمكانها إستعمال هذا النوع الذي سيطيل عمر شمعات الإشعال. ويزيد في فترات تغييرات الزيت ويطيل عمر نظام العادم وكاتم الصوت للمحركات.