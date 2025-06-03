ابتداء من اليوم.. توقف رحلات القطار الدولي الجزائر-تونس مؤقتا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقف رحلات القطار على الخط الدولي “الجزائر - تونس – الجزائر “، مؤقتا وهذا خلال الفترة الممتدة من اليوم الثلاثاء 03 جوان 2025 إلى غاية السبت 14 جوان 2025.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الرحلات ستستأنف يوم الأحد 15 جوان 2025 حسب البرنامج اليومي المعتاد لهذا الخط.

كما قدمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، خالص اعتذاراتها للمسافرين على الازعاج بسبب انقطاع الخدمة خلال هذه الفترة.

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