ابتداء من غد الإثنين.. فتح الترشح لاقتناء هذه الصيغة من السكنات

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني او خارج الوطن. الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر بأنه سيتم فتح الموقع الالكتروني غدا الإثنين ابتداء من الثانية زوالا. للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية الجزائر العاصمة.

وحسب المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، فقد تم فتح موقع 50 مسكن ترقوي حر سيدي بن نور معالمة ولاية الجزائر العاصمة.

ويحتوي هذا الموقع على شقق من نوع ثلاثة غرف، أربعة غرف، خمسة غرف وشقق مزدوجة ذات ستة غرف.

كما تتراوح مساحة الشقة ذات ثلاثة غرف من 92.70 متر مربع الى 116.73متر مربع.

ويبدأ سعر الشقة ذات ثلاثة غرف من 730.00 114 11 دج الى 927.00 995 13 دج.

وتتراوح مساحة شقة ذات أربعة غرف من 119.16 متر مربع الى 125.78 متر مربع.

ويبدأ سعر الشقة ذات أربعة غرف من 284.00 287 14 دج الى 022.00 081 15 دج.

كما تتراوح مساحة الشقة ذات خمسة غرف من 129.76 متر مربع الى 140.50 متر مربع.

ويبدأ سعر الشقة ذات خمسة غرف من 224.00 558 15 دج الى 950.00 845 16 دج.

كما تتراوح مساحة شقة المزدوجة ذات ستة غرف من 159.03 متر مربع الى 215.50 متر مربع.

ويبدأ سعر الشقة المزدوجة ذات ستة غرف 697.00 067 19 دج الى 450.00 838 25 دج.

التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة: https://www.enpi.dz