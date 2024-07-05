ابتداء من هذا التاريخ.. فرنسا تبسط إجراءات تجديد إيصالات تصريح الإقامة للأجانب

قررت السلطات الفرنسية تبسيط الإجراءات للأجانب في البلاد الذين يرغبون في تجديد إيصال طلب تصريح الإقامة.

اعتبارًا من 15 جويلية 2024، سيكون هناك إجراء جديد يسمح للأجانب بطلب تجديد إيصال طلب تصريح الإقامة عبر الإنترنت. من خلال نموذج سيتم نشره على موقع خدمات الدولة.

بينما لم تكشف السلطات بعد عن معلومات إضافية بشأن هذه المسألة. سيتم تبسيط طلب التجديد وسيكون الرابط الذي يوجه الأجانب إلى النموذج لتقديم طلبهم متاحًا بمجرد سريان القواعد الجديدة.

اعتبارًا من 15 جويلية 2024، سيتم نشر إجراء جديد على الموقع الإلكتروني. للسماح لك بطلب تجديد إيصال طلب تصريح الإقامة الخاص بك.

ولن يكون الرابط القديم الذي سمح لك بإجراء نفس الإجراء متاحًا اعتبارًا من نفس التاريخ. بدلاً من ذلك، سيتم عرض رابط لإجراءات مبسطة لك.

ما هو إيصال تصريح الإقامة ومن يحتاج إليه؟

إيصال تصريح الإقامة هو وثيقة تثبت أن الأجنبي في فرنسا تقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة. أو تجديده في محافظته وأنه يحق له الإقامة بشكل قانوني في البلاد.

ويسمح الإيصال للأجانب بالتمتع بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها. جميع أولئك الذين يحملون بالفعل تصريح إقامة أثناء الوقت الذي يتم فيه فحص ملفهم.

وفي معظم الحالات، يُسمح للأجانب الذين يحملون إيصالًا أيضًا بممارسة عمل قبل أن يصبح تصريح إقامتهم جاهزًا.

الإيصال هو وثيقة تثبت تسجيل طلب تصريح الإقامة الخاص بك لدى المحافظة (أو المحافظة الفرعية). في موطنك. يسمح لك بالبقاء في فرنسا للمدة التي يحددها.

الإيصال صالح لمدة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر. خلال هذه الفترة، تقوم المحافظة بفحص طلب تصريح الإقامة.

ومع ذلك، في الحالات التي يكون فيها عدد الطلبات كبيرًا. قد يستغرق فحص الطلب أكثر من ستة أشهر.

ويتم إصدار الإيصالات أيضًا لأولئك الذين يحملون تصريح إقامة، لكن وثائقهم منتهية الصلاحية. أثناء تجديد تصريح إقامتهم، يتم منح هذه المجموعة من الأجانب إيصالًا بفترة صلاحية لمدة ثلاثة أشهر.