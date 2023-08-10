ابتداء من هذا التاريخ.. فرنسا ترفع ضرائب تذاكر الطيران

أعلنت السلطات الفرنسية أن البلاد تخطط لزيادة الضرائب على تذاكر الطيران. من أجل دعم الاستثمارات التي يجب القيام بها في البنية التحتية للقطارات.

من خلال الاستثمار في البنية التحتية للقطارات وخفض الأسعار، تريد فرنسا دفع المزيد من الناس. لاستخدام القطارات للوصول إلى وجهات مختلفة، سواء داخل أو خارج البلاد، بدلاً من القيام برحلات جوية.

وأعلن وزير النقل الفرنسي ، كليمان بون أنه من المتوقع أن يتم تطبيق الضرائب الأعلى على تذاكر الطيران رسميًا. العام المقبل كجزء من الميزانية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير بون إن البلاد قد شهدت بالفعل اتجاهًا تصاعديًا في استخدام السفر بالقطار. وشدد على أن هذا هو الوقت المثالي لجعله في متناول الجميع.

علاوة على ذلك ، قال الوزير بون إنه كجزء من هذه الخطوة. تدرس السلطات أيضًا إمكانية فرض ضريبة على وقود الطائرات أيضًا. وفقا له، هذه الضريبة عقلانية بشكل مستدام.

في حين أن السلطات لم تحدد حتى الآن موعدًا محددًا لموعد تخفيض أسعار النقل بالقطارات رسميًا. قال الوزير بيون إن هذا سيحدث بحلول الصيف المقبل.

وقال الوزير بون كذلك إنهم يريدون بشكل خاص خفض الأسعار للشباب. مشيرًا إلى أن العروض سيتم تقديمها أيضًا لمجموعات مختلفة من المسافرين.

وصرح الوزير بون “بحلول الصيف المقبل ، نريد الحصول على تصريح للسفر ، خاصة للشباب ، بسعر مخفض وغير محدود”.

في وقت سابق من هذا العام ، قال الوزير بون إن مواطني فرنسا يدفعون تذاكر قطار أقل تكلفة. من مواطني الدول المجاورة الأخرى في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، من خلال خفض الأسعار بشكل أكبر ، تريد السلطات الضغط من أجل أشكال نقل أكثر استدامة.