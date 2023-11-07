ابتداء من 2024.. هكذا سيتم الدخول إلى دول شنغن

EES (نظام الدخول والخروج) وETIAS (النظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص) هما نظامان كمبيوتر آليان لتسجيل معلومات السفر والتحكم فيها. البيانات الشخصية لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة شنغن.

لا تعمل خدمة EES ولا ETIAS في الوقت الحالي. ومن المقرر أن يدخلوا الخدمة في عامي 2024 و 2025.

كما تعد هذه المبادرات الأوروبية جزءًا من مجموعة من الإجراءات. التي تهدف إلى تحسين إدارة الحدود الخارجية للدول الأعضاء في منطقة شنغن.

تهدف هذه الأنظمة الآلية المستقبلية إلى تحسين كفاءة وموثوقية عمليات التفتيش. على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. من خلال تمكين الدول الأعضاء ووكالات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة من ضمان تبادل أفضل للمعلومات. من أجل مكافحة الجريمة والإرهاب عبر الحدود وتمكين إدارة أكثر فعالية للحدود. مع الاحترام الصارم للحقوق الأساسية والتشريعات الأوروبية بشأن حماية البيانات الشخصية.

EES هو نظام آلي جديد للتجميع الرقمي للبيانات الشخصية للمواطنين من دول ثالثة إلى الاتحاد الأوروبي. سواء كانوا خاضعين للتأشيرة أم لا، وسيتم تنفيذه عند الدخول والخروج من منطقة شنغن.

كما ستحل خدمة EES محل وضع الختم يدويًا على جوازات سفر مواطني الدول الثالثة. وستجعل من الممكن التحكم إلكترونيًا في عمليات الدخول والخروج ورفض الدخول ومدة الإقامة. لمواطني الدول غير الأعضاء. حدود منطقة شنغن، لإقامة قصيرة (بحد أقصى 90 يومًا على مدار فترة إجمالية قدرها 180 يومًا).

يتعلق الأمر بمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الخاضعين لنظام ETIAS وتأشيرة الإقامة القصيرة أم لا. والذين يقيمون إقامة قصيرة الأجل (بحد أقصى 90 يومًا على مدار فترة إجمالية قدرها 180 يومًا). على أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. منطقة شنغن.

ما هي البيانات الشخصية التي سيتم تسجيلها؟

تاريخ ووقت الدخول والخروج

مكان الدخول والخروج

الاسم الأول والأخير للمواطن

رقم جواز السفر الوطني

الصورة الوطنية

بصمات الوطنية

القرار المحتمل برفض الدخول لإقامة قصيرة