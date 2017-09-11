بمناسبة مرور ثلاث سنوات على مشوارها الفنيّ، نشرت الفنانة ابتسام تسكت صورة لها من الحلقة الأولى من برنامج ستار أكاديمي.

على حسابها الشّخصي في أحد شبكات التواصل الإجتماعي، شكرت من خلالها البرنامج وكلّ من دعّمها.

وقالت: “مضت ثلاث سنوات من الحبّ والدّعم والتشجيع الدائم لي، مضت ثلاث سنوات أنتم سبب النجاح فيها وعمركم ما خذلتوني”.

وأضافت: “نتمنى عمري مانكون خذلتكم مضت ثلاث سنوات عطيتوني الدافع الأكبر في أني نستمر ونكمل رغم بعض الظروف الصعبة والعراقيل”.

وتابعت: “ألف شكر على وجودكم في حياتي ونشكر ستار أكاديمي اللي اعطاني الفرصة، حتى يكون عندي محبين بحال عائلتي الثانية”.

كما أردفت: “شكراً لجميع لتسكاتين الاوفياء، شكراً اخواني واخواتي بحبكم انا نستمر ونكون قويّة ونقدم افضل ماعندي”.

وأضافت: “يارب نكون عند حسن الظّن، شكراً لكلّ فرد من عيلتي على وقوفهم ديما معايا ربي يخليكم ليا كنبغيكم كاملين”.