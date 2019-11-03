ابتسام حملاوي ونواب الافلان لقيادة حملة تبون في الولايات

عين المترشح الحر عبد المجيد تبون، عبد الله بعلي مديرا لحملته الانتخابية، كما عين اعضاء المديريات الولائية للحملة عبر 48 ولاية.

وطلب تبون من مدير الحملة وأعضاء كل مديرية ولائية الاتفاق على إسم من سيتولى التنسيق على أن يبلغ اسمه يوم الأربعاء المقبل كآخر أجل إلى مدير الحملة.

كما طلب تبون بفتح مقرات على مستوى الولايات والدوائر والبلديات، وتعيين المزيد من الممثلين على رأس المكاتب وحتى الأحياء لخوض الحملة الانتخابية.

وسيعقد اجتماع للمنسقين الولائيين، مع تبون ومدير الحملة الوطنية، بالعاصمة في تاريخ سيحدد لاحقا.

وعينت حملاوي ابتسام ضمن طاقم حملة تبون بمديرية تلمسان، فيما عين حمارنية محمد الطيب عضو الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مديرية حملة تبون بعنابة.

كما تم تعيين القيادي في “الافلان” بعجي ابو الفضل وخيرة بونعجة برلمانية الافلان بعين الدفلى، ضمن طاقم الحملة بالولايات.

وبولاية الجلفة، لوحظ تواجد اسم برلمانية “الافلان” احلام محمدي ضمن مديرية الحملة الولائية.

نفس الأمر بالنسبة لبرلمانية “الأفلان” بالبليدة عقيلة رابحي، واحمد زيدان بالشلف والبرلماني حبيبي زكرياء بوهران.