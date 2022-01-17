ابتكار جهاز يكتشف فيروس كورونا في ثوان فقط!

كشفت وكالة الأدوية الأوروبية أن شركة “Deep Sensing Algorithms” حصلت على شهادة طبية أوروبية لجهاز فحص يكشف فيروس كورونا.

وذلك عن طريق زفير الإنسان خلال 45 ثانية، وأشارت نفس الوكالة إلى أن الجهاز يشبه من حيث الشكل والوظيفة جهاز قياس نسبة الكحول.

وأضاف نفس المصدر أن شركة الأجهزة الطبية الفنلندية أكملت تطوير أول تقنية اكتشاف فائقة السرعة في العالم لفيروس كورونا.

والذي يعطي نتائج في أقل من دقيقة، ولديه الآن شهادة طبية أوروبية ومتوفر للتسليم.

هذا ويعتبر الجهاز سهل الاستخدام، إذ يكفي أن يقوم الشخص بالزفير في الجهاز مرة واحدة وسيتم الحصول على النتيجة خلال 45 ثانية.

كما ويمكن استخدامه بعد دقيقتين من التحليل الأول، من جانب أخر أوضحت وسائل الإعلام الفنلندية أن الجهاز أثار الاهتمام في فنلندا وخارجها.

أين أبدت العديد من المطارات حول العالم اهتماما باختبار الجهاز.

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البروفيسور غرناوط: الجزائر في قلب الموجة الرابعة وهذا موعد الذروة

أكد البروفيسور مرزاق غرناوط عميد كلية الطب بجامعة الجزائر، السبت، أن الجزائر في قلب الموجة الرابعة من فيروس كورونا. وأوضح رئيس مصلحة الحساسية والأمراض الصدرية بمستشفى الرويبة لاذاعة سطيف، أن ما يميز هذه الموجة إصابة الكبار والصغار على حد سواء، واصابات كثيرة بالمدارس. وكشف غرناوط أن أعراض هذه الموجة تختلف عن سابقاتها وهي أن الفيروس ينتشر بقوة في الحًلق، ويسبب سيلان الأنف، صداع الرأس، التعرق، الفشل. بالاضافة الى ارتفاع درجة حرارة الجسم. مشيرا إلى أنه من يملك هذه الأعراض فهي كوفيد. وأكد ذات المتحدث أن الفيروس أكثر سرعة و انتشارا، وأقل خطورة محذرا في السياق ذاته من تسجيل وفيات يومية. كما أن اقسام الإنعاش متشبعة، وعدد المرضى بالمستشفيات يتزايد يوميا. وتابع البروفيسور: “طبعا نتخوف من الأيام القادمة، نرجو الوصول إلى الذروة بأقل الأضرار، لكن مبدئيا هذه الموجة أقل من السابقة”. عدد المصابين بكورونا في الجزائر فاق 224 ألف إصابة كما أضاف ذات المتحدث أن العدد الإجمالي لعدد المصابين بكورونا في الجزائر فاق 224 ألف إصابة مسجلة عند الوزارة منذ انطلاق الوباء. في حين أكثر من 154 ألف شخص تماثل للشفاء بينما توفي ما يزيد عن 6400 شخص بسببه. كما أشار ذات المتحدث إلى القيام باستعدادات وإجراءات كثيرة على مستوى مختلف المصالح منذ أيام لمواجهة هذه الموجة والتحكم فيها والإنتصار عليها. كما أكد أنه من غير المقبول تماما أن لا يتم إستقبال مريض بأي مستشفى بحجة التشبع. مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين مختلف المستشفيات لضمان سرير لكل مريض بتكفل تام. وأورد ذات المتحدث: “حسب معرفتي نحن في المنحنى التصاعدي، والوصول إلى الذروة ممكن في آخر شهر جانفي. هناك أعداد كبيرة من المرضى يتلقون العلاج بمنازلهم دون أعراض خطيرة”. بالمقابل أوضح البروفيسور، أن هذه الموجة لن تكون أقوى وأخطر من الموجة الثالثة، لكن الأهم هو الإقبال على التلقيح وضمان المناعة الجماعية. كما لم يتوقع البروفيسور الذهاب إلى إجراءات الحجر الصحي أو الغلق، لأن الوضعية متحكم فيها إلى غاية الساعة.