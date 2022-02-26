ابراموفيتش يغادر تشيلسي نهائيا

قرّر مالك نادي تشيلسي رومان ابراموفيتش مغادرة الفريق بصفة نهائية بعد 20 عام داخل اسوار النادي البريطاني.

ومنح الملياردير الروسي فريقه لمؤسسة تشيلسي الخيرية لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز الفني والمشجعين.

وقرر ابراموفيتش الابتعاد عن إدارة نادي تشلسي لعدد من الأسباب أبرزها الإجتياح الروسي لأوكرانيا. و قالت “التلغراف” أن القرارت الكروية بما فيها التعاقدات وتجديد العقود ومستقبل توماس توخيل سيتولى مهمتها الثنائي مارينا جرانوفيسكايا و بيتر تشيك.

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