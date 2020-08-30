ابراهيموفيتش يجدد مع “ميلان” براتب 7 ملايين أورو سنويًا

أعلنت إدارة نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأحد عن تجديد زلاتان إبراهيموفيتش، عقده مع الفريق لموسم إضافي مقابل 7 ملايين أورو.

وكان النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قد حسم مستقبله منذ عدة أيام وقرر تجديد العقد مع ناديه ميلان على اعتبار أن عقده انتهى مع ميلان هذا الصيف.

واتفق نادي ميلان الإيطالي، مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، على استمراره بصفوف الفريق لموسم آخر بعد تألقه ودوره المؤثر خلال الفترة الأخيرة.

يذكر ان زلاتان انضم لميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتسبب في تحسن كبير بمستوى الفريق في الدوري الإيطالي، وقاده لإنهاء الموسم بالمركز السادس.