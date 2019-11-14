“ابراهيموفيتش” يستفز الجماهير الأمريكية في رسالته الوداعية !

استفز “زلاتان إبراهيموفيتش” جماهير “لوس أنجلوس غالاكسي” بعد أن أعلن رحيله وبصفة رسمية عن الدوري الأمريكي.

ونشر زلاتان رسالته الوداعية عبر حسابه الرسمي في “التويتر” قائلا: “لقد حضرت، شاهدت وغزوت”.

وأضاف: “شكرا لفريق لوس أنجلوس غالاكسي الذي أشعرني أنني لازلت على قيد الحياة”.

وتابع: “شكرا ايضا لجماهير الفريق، لقد أردتم زلاتان فكان لكم ذلك، ولا شكر على واجب، الحكاية متواصلة.. الآن عودوا لمشاهدة البيسبول”.