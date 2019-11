“ابراهيموفيتش” يستفز الجماهير الأمريكية في رسالته الوداعية !

ونشر زلاتان رسالته الوداعية عبر حسابه الرسمي في “التويتر” قائلا: “لقد حضرت، شاهدت وغزوت”.

وأضاف: “شكرا لفريق لوس أنجلوس غالاكسي الذي أشعرني أنني لازلت على قيد الحياة”.

وتابع: “شكرا ايضا لجماهير الفريق، لقد أردتم زلاتان فكان لكم ذلك، ولا شكر على واجب، الحكاية متواصلة.. الآن عودوا لمشاهدة البيسبول”.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019