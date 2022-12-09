ابراهيموفيتش يكشف عن المنتخب المرشّح للفوز بمونديال قطر

كشف الأسطورة السويدية زلاتان ابراهيموفيتش عن المنتخب الذي يرشّحه للفوز بنهائي المونديال الذي تجري وقائعه بقطر.

وقال ابراهيموفيتش في تصريحه لـ “ريكورد” البرتغالية و نقلها موقع”الكأس” القطرية، أنه يتمنى الفوز لمنتخب الأرجنتين لسبب واحد وهو:”بصراحة أمل أن يفوز الأرجنتين بالبطولة من أجل ميسي”.

ويملك زلاتان علاقة وطيدة مع الأيقونة الأرجنتينية، رغم انه زامله في برشلونة لموسم واحد فقط.

يذكر. أن مهاجم ميلان الحالي تعافى من إصابة في الركبة وعاد إلى جو التدريبات مؤخرا.

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