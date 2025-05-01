ابراهيم الشيخ: “لدينا رؤية مستقبلية لعقد اتفاقيات مع اتحاد ألعاب القوى الجزائري”

أشاد رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوة، علي ابراهيم الشيخ، بالتنظيم المحكم الذي تشهده بطولة ألعاب القوة العربية الجارية بوهران، وسعيهم لعقد اتفاقيات مع اتحاد ألعاب القوى الجزائري.

وصرح ابراهيم شيخ، خلال مشاركته في افتتاح بطولة ألعاب القوة العربية، بوهران: “التنظيم رائع جدا، بما تملكه مدينة وهران، من امكانيات رياضية جد رائعة، وعلى مستوى عالي”.

كما أضاف: “نحن على مستوى الاتحاد العربي كنا مصرين على استضافة الجزائر لهذا الملتقى الرياضي لألعاب القوى، لايماننا القوي بوجود الامكانيات العالية التي نتفتخر بها، وهو سبب قوي جدا لانجاح هذه البطولة”.

وتابع علي ابراهيم الشيخ: “عاينا القرية الأولمبية التي تحتوي على جميع الامكانيات اللازمة، ما منحنا رؤية مستقبلية لعقد اتفاقيات مع اتحاد ألعاب القوى الجزائري، لاستضافة المعسكرات الداخلية مستقبلا”.