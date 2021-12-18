ابراهيم بوغالي يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، الشعب الجزائري خاصة وكل الشعوب الناطقة بلغة الضاد باليوم العالمي للغة العربية المصادف لـ18 ديسمبر من كل سنة.

وأكد بوغالي بهذه المناسبة، أن إقرار الامم المتحدة له‍ذا اليوم العالمي ما هو إلا إنصاف لهذه اللغة العظيمة وتكريم لقيمتها وثرائها وعطائها على مد العصور.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، بأن لغة القرآن الكريم، كان لها فضل السبق على ما تشهده الإنسانية اليوم من تقدم وتطور وإبداع.

وذلك بفضل ما لاقته من اهتمام العرب والمسلمين وما حملته من علوم ومن معارف.

وختم كلامه قائلا:”فهنيئا لنا وللشعوب العربية قاطبة بلغة الضاد في يومها العالمي، وهنيئا لهذا الحرف حامل لواء الحق، وأدامه الله تاجا على رؤوسنا وفخرا للأمة الماجدة”.