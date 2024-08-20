ابراهيم ديب: “ذاهبون إلى رواندا للعودة بتأشيرة التأهل”

أبدى قائد فريق شباب قسنطينة، ابراهيم ديب، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق نتيجة ايجابية في لقاء العودة من كأس الكونفيدرالية، والعودة بتأشيرة التأهل.

وصرح ابراهيم ديب، في هذا الخصوص: “ذاهبون إلى رواندا بهدف تحقيق نتيجة ايجابية والعودة بالتأهل”.

كما أضاف: “التحضيرات تجري في ظروف جيدة، وكل اللاعبين واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم”.

وتابع قائد شباب قسنطينة، ابراهيم ديب: “سنتنقل بكل عزيمة وقوة إلى روندا من أجل العودة بتأشيرة التأهل”.