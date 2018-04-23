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ابراهيم ساعو: “التصويت بالإجماع أفضل رد على الخلاطين”

الرياضة
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ابراهيم ساعو: “التصويت بالإجماع أفضل رد على الخلاطين”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر الرجل القوي في اتحاد بسكرة، ابراهيم ساعو، أن التصويت بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للفاف، هو أفضل رد على “الخلاطين”.

وصرح ابراهيم ساعو لتلفزيون “النهار”: “التصويت بالإجماع كان متوقعا، وهو رد على “الخلاطين”، الذين كانو يتوقعون العكس، وهذا دليل على وعي أعضاء الجمعية العامة”.

وأضاف: “بعد هذا التصويت بالإجماع، أقول للخلاطين أن أحلامكم تبخرت، والإستقرار سيدوم في المكتب الفيدرالي، لأن زطشي شخصية نظيفة”.

من جهة أخرى كشف ساعو، مطلبه لرئيس “الفاف” قائلا: “بعض أعضاء المكتب الفيدرالي لم يقدمو أي شيء في الفترة الماضية، وأطالب زطشي، بإعادة النظر في عضويتهم”.

وختم ابراهيم ساعو: “يجب ترك زطشي يعمل، لتحقيق مشاريعه المهمة سواء في مجال التكوين أوتنظيم البطولة الوطنية”.

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