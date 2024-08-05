ابراهيم مراد مديرا للحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون

عين المترشح الحر للانتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر القادم عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين, ابراهيم مراد مديرا لحملته الانتخابية.

وسبق لبراهيم مراد وأن شغل عدة مناصب منها والٍ في عدة ولايات على غرار تندوف، تيارت، بشار، أم البواقي، عين الدفلى، تيزي وزو، والمدية.

كما شغل مراد الذي يعد من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، منصب

مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، ووسيط للجمهورية، ووزيرا للداخلية .

وجدير بالذكر إلى أن المحكمة الدستورية, كانت قد فصلت يوم الأربعاء الماضي, في صحة الطعون المودعة لديها بخصوص الترشيحات للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وإعتمدت الهيئة ذاتها، القائمة النهائية للمترشحين التي ضمت كلا من أوشيش يوسف عن جبهة القوى الإشتراكية, عبد المجيد تبون, مترشح حر, وحساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم.

ومن جهتها، أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, الخميس الماضي في بيان لها, على القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل كل مترشح لاستحقاق ال7 سبتمبر المقبل والمتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة.

وأوضحت السلطة الوطنية المستقلة, أن”لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية, تعلم المترشحين أنه طبقا للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في 10 مارس 2021, وتحسبا لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة في 07 سبتمبر 2024 وانطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين في 15 أوت 2024 ,و أنه بهدف ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها و تيسير فحص ومراقبة إنفاقها ومن أجل توفير رقابة دقيقة وناجعة, ينبغي التأكيد على مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل كل مترشح وتتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة”.

و عليه يكون “للأمين المالي المعين من طرف المترشح الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإدخال الرقابة عليها, ولهذا الغرض يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد ومسك حساب الحملة الانتخابية”, و لذا يتعين على كل مترشح “تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية”.

كما أن ”كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح ويضم حساب الحملة الانتخابية هذا كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها”.