إبرير حكما لقمة الجولة الـ29 بين وفاق سطيف ومولودية الجزائر

عيّنت لجنة التحكيم، التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكم عبد العالي إبرير، لإدار قمة الجولة الـ29 من البطولة، والتي ستجمع وفاق سطيف، ومولودية الجزائر.

وسيُدير الحكم إبرير، هذه المباراة، بمساعدة كل من الشلالي لمين، مساعد أول، ومولحسان يونس، حكم مساعد ثانٍ، بالإضافة لخومر عبد الكريم حكم رابع.

ومن المقرر أن تلعب هذه المباراة التي ستجمع وفاق سطيف، بالضيف مولودية الجزائر، يوم الأربعاء المقبل، انطلاقا من الساعة (17:45) بملعب “8 ماي 1945” بسطيف.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الـ29 من البطولة المحترفة، كاملة على النحو التالي: