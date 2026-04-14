ابرير حكما لقمة “العميد” و”السياسي”

اسنتدت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” مهمة إدارة، قمة الجولة الـ 27 من البطولة المحترفة، بين شباب قسنطينة والضيف مولودية الجزائر، للحكم عبد العالي إبرير.

وسيدير إبرير، مواجهة المتصدر ومضيفه صاحب المركز الـ 5، المقررة هذا الخميس. بملعب الشهيد “حملاوي”، بمساعدة الثنائي الشلالي لمين ومنصر عبد القادر.

بينمنا تام تعيين عوينة محمد رفق حكما لتقنية الفيديو المساعد، في المواجهة المقرر انطلاقها عند الساعة 18:00، بمساعدة زروفة لطفي.

وجاءت باقي تعيينات الجولة، المبتورة من لقاءي ممثلا الجزائر في كأس الكونفدرالية، شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، على النحو التالي: