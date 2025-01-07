ابرير حكما لقمة الكأس بين شبيبة القائل واتحاد الحراش

كشفت لجنة تنظيم منافسة كأس الجزائر، التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن هوية حكام الدور الـ 16، المقرر أن تلعب لقاءاته، ما بين الـ 10 جانفي والـ 20 فيفري 2025.

ونشرت “الفاف” اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الالكتروني، حكام 13 مباراة من أصل 16 في هذا الدور من السيدة الكأس.

ويتقدمها الصدام الواعد بذكريات نهائي نسخة 2011، بين شبيبة القبائل والضيف اتحاد الحراش. وسيقود اللقاء المقرر بملعب المجاهد الراحل “حسين آيت أحمد” الحكم ابرير، بمساعدة شلالي مناصر، فيما سيكون شيهاوي، حكما رابعا.