ابرير حكما لمباراة اتحاد العاصمة وأمل الأربعاء

عينت لجنة التحكيم، الحكم عبد العالي ابرير، لإدارة المباراة المتأخرة من البطولة المحترفة، والتي ستجمع فريق اتحاد العاصمة، بأمل الأربعاء.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، بأن الحكم سيدير هذا اللقاء، بمساعدة كل من شعلالي كمساعد اول، وبلقاسم حكم مساعهد ثاني.

كما ستشهد هذه المباراة مشاركة العنصر النسوي في طاقم التحكيم، حيث عينت الحكم لامية عثمان، كحكم رابع.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بالضيف أمل الأربعاء، بملعب الدار البيضاء، تدخل ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ11 من البطولة المحترفة.